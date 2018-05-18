Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» встретили в Мурманске

19 Мая 2018 года, 16:12

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске встретили плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Будущая атомная станция с помощью буксиров добралась до столицы Заполярья за три недели. Здесь её на год поставят у причала Атомфлота для завершения строительных работ, покраски и, главное, загрузки ядерного топлива и проведения испытаний.

«Сегодня в Мурманске мы принимаем первый в мире плавучий энергетический энергоблок. Это первый образец мобильных источников атомной энергии средней мощности, спрос на которые мы прогнозируем в ближайшие годы», - сказал журналистам генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв.

После завершения подготовительных работ, что ожидается к лету 2019 года, энергоблок отбуксируют в Певек, где он заменит Билибинскую атомную станцию. Инфраструктура для принятия ПЭБ на Чукотке практически готова. Проект амбициозный, но уже сейчас понятно, что потенциал у него не ограничивается электро- и теплоснабжением отдалённых арктических регионов. В ближайшее время могут пройти переговоры с потенциальными заказчиками следующих версий плавучих энергостанций.

«Большой интерес демонстрируют все островные государства: Филиппины, Индонезия, другие регионы Юго-Восточной Азии, государства, находящиеся на побережьях морей и океанов, где такая атомная станция может использоваться для опреснения воды», - рассказал Алексей Лихачёв.

Президент «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов отметил, что «Академик Ломоносов» является головным судном проекта. Его реализация неразрывно была связана с различными трудностями, поскольку речь идёт о прорывных технологиях.

«Сейчас, когда мы на этом проекте отработаем все основные аспекты функционирования такого рода станций, каждый следующий пойдет легче, и они будут становиться дешевле. Мы верим в будущее и рыночные перспективы такого рода технического решения», - рассказал журналистам Алексей Рахманов.

В течение ближайших дней на энергоблок прибудет экипаж, который будет заниматься подготовкой судна к буксировке в Певек.

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