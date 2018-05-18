Росатом обратится к правительству по вопросу строительства атомного ледокола «Лидер»

20 Мая 2018 года, 11:30

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – До конца текущего года госкорпорация «Росатом» планирует обратиться к правительству Российской Федерации по вопросу строительства перспективного атомного ледокола «Лидер». Об этом журналистам сегодня сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. По его словам, проект был внесён на рассмотрение некоторое время назад и ожидал формирования нового состава российского правительства.

«Мы планируем до конца года просить правительство принять решение о начале контрактации, определении сроков строительства и верфи, на которой этот проект будет реализован», - сказал Лихачёв.

По его словам, уже во второй половине 2020-х годов России будет не обойтись без ледокола повышенной мощности. Реакторная установка «Лидера» сможет выдавать до 120 мегаватт.

«Это вполне адекватное решение для круглогодичного интенсивного использования Северного морского пути. Надеюсь, что в ближайшее время правительство выйдет на эти решения», - добавил глава ГК «Росатом».

Ранее сообщалось, что решение о строительстве ледоколов типа «Лидер» будет принято в 2018-2019 годах. В то же время бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что России необходимо построить по меньшей мере три таких судна.