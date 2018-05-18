Мурманчане ищут пропавшую девочку-подростка

20 Мая 2018 года, 12:10

МУРМАНСК/20 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске пропала 15-летняя школьница Валерия Ганцева. Девочка вышла из дома по адресу: г. Мурманск,ул. Самойлова 18, 17 мая в 16:00 и до сих пор не возвращалась. На связь с родственниками школьница не выходила.

«Была в чёрных джинсах, белых кроссовках, черной жилетке, - сообщают родные Леры в социальных сетях, - Волосы коротко подстрижены, фото сделано ранее».

Видевших школьницу просят звонить по телефону 8-996-348-16-54

Между тем, одноклассники Валерии предполагают, что причиной случившегося стал конфликт с родителями.