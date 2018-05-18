Жена промышленного альпиниста, упавшего с крыши, требует найти виновных

20 Мая 2018 года, 13:35

МУРМАНСК/20 МАЯ/ БИ-ПОРТ – Мурманчанка Татьяна Варакина, чей муж Валерий, выполняя свою работу, упал с крыши здания на улице Володарского, пожаловалась на нежелание правоохранительных органов разбираться в ситуации и недостойное поведение работодателя. ЧП случилось 6 апреля, однако северянин, получивший серьезные травмы, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

«В легких скапливается жидкость, уже третий раз поставили катетер, - пишет женщина в социальных сетях. - Левая нога так и не отошла - самостоятельно не сидеть, не вставать не может. 70%, что ходить не будет».

По словам женщины, от полицейских пришел ответ, что в случившемся никто не виноват. Но она уверена, что это не так. По данным Татьяны, напарнику мужчины сделали задним числом договор подряда с упоминанием специальности «профессиональный альпинист», хотя у ее мужа никаких документов не было. Северянка также возмущена и поведением работодателя, который «даже упаковку памперсов не купил».