В Мурманске готовы к безопасной загрузке топлива на плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»

20 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСК/ 20 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске приступают к подготовке плавучего энергоблока «Академик Ломоносов к буксировке на Чукотку. Вчера будущая атомная станция ошвартовалась у причала Атомфлота. Проект уже признан своеобразным мировым рекордом, и может быть востребован по всему миру. Специалистам, которые приедут в Мурманск в ближайшее время, предстоит провести достроечные работы, загрузить на энергоблок ядерное топливо и провести испытания. В том, что именно Мурманск стал базой для выполнения этих сложных мероприятий, эксперты видят только плюс

«Тот факт, что топливо не стали загружать в Санкт-Петербурге и решили делать это в Мурманске, свидетельствует лишь о ещё большем повышении уровне безопасности. Атомфлот имеет большую практику в этом направлении, поскольку они постоянно перезагружают наши атомные ледоколы. Здесь грамотные специалисты, с ядерной установкой ПЭБа они все знакомы», - рассказал «Би-порту» секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин.

В безопасности самого проекта уверен один из руководителей строительства энергоблока Андрей Талуц. По его словам, это максимально экологически чистый объект. Он не представляет угрозы для людей и хрупкой арктической природы.

«Я 24 года отработал на атомных ледоколах. Восемь лет посвятил «Академику Ломоносову». Могу заверить, что безопаснее объекта быть не может», - сказал «Би-порту» Андрей Талуц.

Первый цикл работы энергоблока продлится 12 лет из расчета, что каждый из имеющихся на борту выемных блоков с тепловыделяющими сборками отработают около четырёх лет. По истечении этого срока, «Академику Ломоносову» предстоит пройти средний ремонт. Где он будет выполняться, в настоящий момент не решёно. Рассматриваются различные варианты от дальневосточных верфей, до Атомфлота. В последующем перезарядка реактора плавучего энергоблока будет происходить раз в 4 года на месте базирования.