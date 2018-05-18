Мурманчан пустили в фондохранилище областного краеведческого музея

20 Мая 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/20 мая/ БИ-ПОРТ – В областном краеведческом музее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» северяне побывали на мероприятиях, посвященных Году волонтеров в России и 80-летию со дня основания Мурманской области. На открытии выступил ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», а также наградили победителей акции к юбилею региона.

В рамках акции были организованы различные мастер-классы и экскурсия в открытое фондохранилище.

Любители истории смогли посетить выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х годов. Также в течение вечера участники акции написали краеведческий диктант.