Мурманские «моржи» проведут заплыв в открытой воде

МУРМАНСК/20 мая/ БИ-ПОРТ – На Семеновском озере 27 мая состоится заплыв в открытой воде «Мурманская весна». Его проводит мурманское объединение «моржей».
«Дистанции 100 и 200 метров, - сообщает официальное сообщество клуба в социальных сетях. - Сбор участников в 11.30-11.45 у домика «моржей»».
Каждый «морж» обязан предварительно записаться и дать расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье. Заплывы будут производиться со спасательным буем.
Подведение итогов и объявление победителей будет по возрастным группам.