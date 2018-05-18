ВБРР представляет новый вклад «Летний»

21 Мая 2018 года, 10:12

РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов представляет вклад «Летний». Новый сезонный вклад ВБРР – хорошая возможность разместить средства в надежном банке на привлекательных условиях и получить гарантированный доход.

Вклад можно открыть не только в отделениях банка, но и через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Минимальная сумма денежных средств для открытия вклада 20 000 рублей. Срок вклада – 181 день. По вкладу «Летний» установлена одна из самых высоких процентных ставок в линейке пополняемых вкладов ВБРР: 6,1% годовых при открытии вклада через офисы банка, 6,3% годовых при открытии через систему ДБО. Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы принимаются в первые 150 дней срока вклада без ограничений по сумме. По вкладу предусмотрена однократная пролонгация на условиях вклада «Летний» и под процентную ставку, действующую по вкладу «Точно в цель» на момент пролонгации для соответствующей суммы и срока пролонгируемого вклада. При досрочном востребовании вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». По окончании пролонгированного срока вклад продлевается на условиях вклада «До востребования». Условия размещения средств во вклад – единые для всех регионов России.

Разместить средства во вклад «Летний» можно в период с 15 мая по 15 августа 2018 года во всех отделениях банка и в системе ДБО.

Операционный офис банка АО «ВБРР» в г. Мурманске находится по адресу: ул. Самойловой, дом 6. Тел.: (8152) 45-70-76, 45-71-60.