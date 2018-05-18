Поисковое движение «Тризна» представило артефакты в московском Музее Победы

21 Мая 2018 года, 10:23

МОСКВА/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Выставка поискового движения «Тризна» открылась в «Ночь музеев» 19 мая в фойе Зала Славы московского Музея Победы. На ней представлены артефакты, найденные во время экспедиций к местам сражений в Тверской, Смоленской, Московской, Калужской и Мурманской областей. В экспозицию вошли элементы обмундирования, образцы стрелкового оружия, использовавшиеся во время Великой Отечественной войны.

Руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский рассказал, что экспозицию начали собирать еще 20 лет назад, но она периодически меняется, добавляются новые артефакты. Так, в Музее Победы впервые представили несколько солдатских медальонов, найденных во время последней «Вахты Памяти» в Тверской, Калужской и Смоленской областях. «Выставляем медальоны бойцов, найденные на местах боев – образцы капсул и сами смертные медальоны. Какие-то не забрали родственники, по другим родных пока не нашли», – отметил поисковик.

Также на выставке впервые представлены экспонаты медицинской тематики: немецкие жгуты для остановки кровотечения, тюбики, ножи, пинцеты и опасные бритвы. Еще одна часть экспозиции - фотовыставка о деятельности поисковых формирований на территории России. На стендах представлены фотографии из экспедиций, проходивших в различных регионах нашей страны.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области тоже прошла «Ночь музеев». В мероприятиях приняли участие музеи Мурманска и региона. Также в число учреждений для посещения вошёл музейно-экспозиционный фонд Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.