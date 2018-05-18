Минприроды РФ и компания «ЕвроХим» завершили крупнейший инфраструктурный проект «Большая вода»

21 Мая 2018 года, 10:36

РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - Благодаря реализации проекта общей стоимостью 878 миллионов рублей, г. Новомосковск будет полностью обеспечен чистой питьевой водой.

Общая стоимость осуществления проекта «Большая вода» составила 878 миллионов рублей. Из них 508 миллионов были выделены из федерального бюджета, а 370 миллионов составили благотворительные пожертвования компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим», у которой в Новомосковске находятся промышленные и ремонтно-строительные предприятия с общей численностью персонала более 6000 человек.

В ходе проекта «Большая вода» на Бельцевском месторождении пресной воды пробурены 24 скважины глубиной от 35 до 70 метров. От скважин до Новомосковска проведён водовод длиной 36 километров, для обеспечения электроэнергией к скважинам подведена линия электропередач. Предполагаемый ежесуточный объём воды из нового месторождения составит 32 тысячи кубометров, что полностью покроет потребности в воде и города Новомосковск, и шести близлежащих сельских населённых пунктов.

Экологические проекты МХК «ЕвроХим» реализуются и в Мурманской области, где расположено предприятие холдинга – Ковдорский ГОК. Так, на предприятии реализуется комплексная программа по внедрению водосберегающих технологий, в частности внедрена система оборотного водоснабжения дренажных вод карьера для производственных процессов ТЭЦ и обогатительного комплекса, что позволило исключить забор воды из озера Ковдоро.

Еще один инвестиционный проект - по строительству насосной станции для использования карьерных вод в схеме оборотного водоснабжения обогатительного комплекса - завершен и введен в промышленную эксплуатацию. Он позволил предприятию отказаться от сброса отработанной технологической воды в городское озеро, используя ее в замкнутом технологическом цикле. В целом, затраты на природоохранные мероприятия Ковдорского ГОКа в 2017 году составили 58,1 млн рублей. В 2018 году на эти цели будет направлено 43,5 млн рублей.