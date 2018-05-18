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Энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл в Мурманск!
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Минприроды РФ и компания «ЕвроХим» завершили крупнейший инфраструктурный проект «Большая вода»
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 10:36

Минприроды РФ и компания «ЕвроХим» завершили крупнейший инфраструктурный проект «Большая вода»


РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - Благодаря реализации проекта общей стоимостью 878 миллионов рублей, г. Новомосковск будет полностью обеспечен чистой питьевой водой.

Общая стоимость осуществления проекта «Большая вода» составила 878 миллионов рублей. Из них 508 миллионов были выделены из федерального бюджета, а 370 миллионов составили благотворительные пожертвования компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим», у которой в Новомосковске находятся промышленные и ремонтно-строительные предприятия с общей численностью персонала более 6000 человек.

В ходе проекта «Большая вода» на Бельцевском месторождении пресной воды пробурены 24 скважины глубиной от 35 до 70 метров. От скважин до Новомосковска проведён водовод длиной 36 километров, для обеспечения электроэнергией к скважинам подведена линия электропередач. Предполагаемый ежесуточный объём воды из нового месторождения составит 32 тысячи кубометров, что полностью покроет потребности в воде и города Новомосковск, и шести близлежащих сельских населённых пунктов.

Экологические проекты МХК «ЕвроХим» реализуются и в Мурманской области, где расположено предприятие холдинга – Ковдорский ГОК. Так, на предприятии реализуется комплексная программа по внедрению водосберегающих технологий, в частности внедрена система оборотного водоснабжения дренажных вод карьера для производственных процессов ТЭЦ и обогатительного комплекса, что позволило исключить забор воды из озера Ковдоро.

Еще один инвестиционный проект - по строительству насосной станции для использования карьерных вод в схеме оборотного водоснабжения обогатительного комплекса - завершен и введен в промышленную эксплуатацию. Он позволил предприятию отказаться от сброса отработанной технологической воды в городское озеро, используя ее в замкнутом технологическом цикле. В целом, затраты на природоохранные мероприятия Ковдорского ГОКа в 2017 году составили 58,1 млн рублей. В 2018 году на эти цели будет направлено 43,5 млн рублей.

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