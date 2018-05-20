Юных северян повезли в Санкт-Петербург с нарушениями

21 Мая 2018 года, 11:54

КАНДАЛАКША/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Кандалакшская транспортная прокуратура провела проверку исполнения закона при перевозке детей железнодорожным транспортом. В ходе проверки было установлено, что МАУК «Кировский городской дворец культуры» не обеспечил горячее питание детям, а также не направил соответствующую информацию в органы Роспортебнадзора.

Учреждение являлось организатором поездки детей для участия в музыкальном фестивале в Санкт-Петеребурге. Кандалакшской транспортной прокуратурой директору указанного учреждения было внесено представление. По результатам его рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.