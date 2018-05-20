В Пушном предприниматель расположил хозяйство по разведению свиней рядом с рекой

21 Мая 2018 года, 12:14

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку границ водоохраной зоны реки Ворона в сельском поселении Пушной. В ходе проверки было установлено, что в районе реки размещено животноводческое хозяйство индивидуального предпринимателя по разведению свиней.

Земельный участок и помещения, в которых хозяйничал предприниматель, расположены в двухсотметровой водоохраной зоне реки Ворона. Был выявлен факт захламления указанного участка. В том числе берег был загрязнён отходами животноводства. А это негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

В связи с выявленными нарушениями водного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два административных дела. Кроме того, в ходе проверки порядка содержания животноводческого хозяйства выявлены факты нарушений организации доступа в помещения хозяйства. Там не обнаружились дезинфекционные коврики, частично отсутствует ограждение используемого земельного участка, а также не обеспечена надлежащая уборка отходов животноводства.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о ветеринарии в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Также в Кольский районный суд Мурманской области направлено исковое заявление о принуждении индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.