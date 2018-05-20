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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На автозаправке в Оленегорске обнаружили свалку
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 12:29

На автозаправке в Оленегорске обнаружили свалку


ОЛЕНЕГОРСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска провела проверку соблюдения законов при организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В ходе проверки установлено, что рядом с гаражами, расположенными напротив АЗС «Скарус» по улице Кирова была обнаружена крупная несанкционированная свалка бытового мусора.

Свалка состояла из строительного, бытового мусора, пустых бутылок, частей автомобилей, пенопласта и прочего мусора. По результатам проверки в адрес администрации Оленегорска внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.

Выявленные нарушения влекут за собой нарушение конституционных прав населения на благоприятную окружающую среду, предусмотренных статьей 42 Конституции Российской Федерации. Наличие несанкционированных свалок влечет загрязнение природной среды, распространение инфекционных заболеваний и иные последствия. А это нарушает законные интересы и права населения.

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