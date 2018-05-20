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Главная » НОВОСТИ » «Аэрофлот» переводит работу с пассажирами в новый офис
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 13:00

«Аэрофлот» переводит работу с пассажирами в новый офис


МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – С 22 мая в Мурманске «Аэрофлот» переводит работу с пассажирами в новый офис по адресу проспект Ленина, 43.

Режим работы нового офиса – с понедельника по пятницу с 9:30 до 17 часов. В настоящее время группа «Аэрофлот» ежедневно выполняет два рейса в Мурманск из Санкт-Петербурга и три рейса – из Москвы. С 21 мая 2018 года на весь летний период авиакомпания «Россия» вводит дополнительный (ночной) ежедневный рейс из Санкт-Петербурга.

С 1 августа 2018 года планируется открытие еще одного, четвертого, ежедневного рейса Москва –Мурманск.

Фото: М. Паламарчук

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