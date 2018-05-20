Суд вынес решение о закрытии торгового центра «Авиатор» в Североморске

СЕВЕРОМОРСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска провела проверку соблюдения законов о пожарной безопасности в деятельности ООО «Рынок» (ТЦ «Авиатор»).
По результатам проверки в Североморский районный суд Мурманской области направлено исковое заявления о запрете эксплуатации здания ТЦ «Авиатор», принадлежащего ООО «Рынок». Исковые требования прокурора удовлетворены.
Судом вынесено решение о прекращении эксплуатации здания торгового центра до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее «Би-порт» сообщал о закрытии «Авиатора» в Североморске. Но в начале мая прекращение работы считалось временным. Планировалось, что нарушения возможно устранят до конца этого месяца.
Фото: Akutagawa Ruu