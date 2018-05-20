В Мурманской области утверждён паспорт «Системы-112»

21 Мая 2018 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области утверждён паспорт проекта «Система-112», который начал работу в марте. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проект предусматривает создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на всей территории Мурманской области. Реализация проекта позволит повысить безопасность населения Мурманской области и снизить социально-экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, сократив время реагирования на происшествия и улучшив взаимодействие экстренных оперативных служб.