Мурманчане соревновались в скоростной уборке мусора

21 Мая 2018 года, 14:25

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – На Семёновском озере состоялись первые в Мурманске Чистые игры - командное соревнование по сбору вторсырья. Результатом стала чистая территория и почти полторы тонны мусора, отправленные на переработку. Мероприятие прошло 19 мая.

Более 130 человек собрались для участия в Первых в Мурманске Чистых играх. Организаторами мероприятия выступили Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ООО «УК «ЦОО», завод ТО «ТБО» и антикафе «Тепло».

В отличие от обычного субботника, Чистые игры носят соревновательный характер: у команд есть полтора часа и определенная территория для уборки. Участники сортируют найденный мусор по мешкам разного цвета: «стекло», «пластик», «металл» и «смешанные отходы», отдельно собирают батарейки и автомобильные покрышки. За каждый мешок и килограмм мусора, а также за чек-ин (пост с фотографией) в соцсетях в карточки команд вписывают баллы. Всего же за полтора часа было собрано более 300 мешков с мусором или 1445 кг вторсырья. Сырье передано на утилизацию Центру обращения с отходами и заводу термической обработки.

Первое место с максимальным количество баллов заняла команда «Одуванчики». «Мильоны» и «Кёрлинг» вышли на второе и третье место. Помимо команд неравнодушных граждан, к Чистым играм присоединились Мурманский педагогический колледж, мурманский филиал Ростелеком, «ППФ Страхование жизни», Мурманский строительный колледж, Мурманский индустриальный колледж, СОШ №5, СОШ №18, Центр развития волонтерского движения и мурманское отделение Общероссийского Народного Фронта.

«Мы частенько проводим эко-десанты, убираемся в районе Севрыбы, Ледового озера, но таких масштабных вылазок у нас еще не было. Классно, что игры прошли на Семёновском озере - это же самое посещаемое место в городе, парк, озеро. Здорово, что организовали такое мероприятие, которое подвигло большое количество людей выйти и убрать мусор. Спасибо!», - поделилась эмоциями волонтер Центра развития волонтерского движения Елизавета Розаева.