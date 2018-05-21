Кадры для правительства Мурманской области будет подбирать единая служба

21 Мая 2018 года, 15:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске область утверждён паспорт проекта «Единая кадровая служба». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Проект объединяется рабонтиков кадровых служб региональных исполнительных органов власти в единое подразделение. Служба занимается реализацией кадровой политики в структуре Аппарата Правительства Мурманской области.

«Это позволит унифицировать и усовершенствовать процессы, связанные с кадровым обеспечением государственных органов, делопроизводством и профессиональным развитием гражданских служащих Мурманской области», - говорится в сообщении.