В Апатитах провели беседу с трудными подростками

21 Мая 2018 года, 15:45

АПАТИТЫ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – На базе Молодежного социального центра Апатитов состоялось профилактическое мероприятие «Мое будущее». Беседу провели для подростков, состоящих на учёте в Апатитском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области. Главной целью занятия была профилактика повторных правонарушений среди несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям без лишения свободы.

Ведущими мероприятия стали психолог УИИ, сотрудник воспитательного отдела СИЗО-2 и представитель Молодёжного социального центра. Они обсуждали с ребятами актуальный для подростков вопрос: «Мое будущее...какое оно?». С помощью тренинговых упражнений ребята пытались представить образ своего будущего, ставили значимые для себя цели, осознавали, какие ресурсы им нужны для того, чтобы стать успешными и уважаемыми людьми.

Подросткам также были предложены варианты проведения досуга в стенах молодёжного центра, как возможной социально приемлемой формы саморазвития. Сотрудники Центра также предложили помощь в трудоустройстве на период летних каникул.