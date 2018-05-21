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Главная » НОВОСТИ » Экомарофон «Понеслось» стартовал в Лапландском заповеднике
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 16:11

Экомарофон «Понеслось» стартовал в Лапландском заповеднике


МОНЧЕГОРСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - В Лапландском заповеднике стартовал экомарафон «Понеслось» организованный «Норникелем» по программе корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Впервые его провели в Мончегорске в 2016 году в виде соревновательного субботника. На следующий год он преобразовался в большой проект, к которому подключились сотрудники предприятий «Норникеля» из Москвы, Норильска, Заполярного и Никеля, а в этом году – Читы, где работает Быстринский ГОК.

Открытие экомарафона «Понеслось» в Лапландском заповеднике состоялось в формате ток-шоу. В числе приглашенных гостей - представители компании «Норникель», Кольской ГМК, администрации Мончегорска, а также известный актер театра и кино Андрей Ургант.

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Всего в экомарафоне «Понеслось» в Мурманской области участвуют 18 команд - 165 человек из Мончегорска и Печенгского района. При этом впервые к добровольцам «Норникеля» смогли присоединиться активные горожане.

Летом им предстоит выполнять различные задания: пропиарить «Визитку команды» в социальных сетях, поделиться волонтерским опытом друг с другом, организовать экопроект, принять участие в интеллектуальной экологической игре и провести подобную самим. За каждый этап начисляются баллы. Команды, набравшие набольшее количество очков, получат денежные сертификаты на 100, 75 и 50 тысяч рублей на командобразующие и благотворительные цели. А самые активные «марафонцы» отправятся в сентябре на корпоративный слет волонтеров в Красноярск.

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