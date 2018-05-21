Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

21 Мая 2018 года, 16:24

РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем полярника коллектив Росгидромета и всех российских полярников, сообщают РИА Новости. Глава государства отметил, что освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил, что первая в мире дрейфующая станция начала свою работу 21 мая 1937 года под руководством легендарного советского учёного Ивана Папанина. Команда «Северного полюса-1» продолжила дело великих русских исследователей арктических широт, подчеркнул Путин. Президент уточнил, что этот прорыв в изучении Арктики во многом определил статус страны как великой полярной державы.

«И сегодня освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства. Российские специалисты приумножают традиции героев-первопроходцев, наращивают наше научное присутствие в этих отдалённых регионах планеты, активно участвуют в реализации масштабных программ по сохранению уникального природного богатства. И, конечно, весом вклад полярников в укрепление международной кооперации», — говорится в поздравлении.