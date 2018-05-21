Более 500 призывников из Мурманской области прибудут на Северный флот

21 Мая 2018 года, 17:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - На Северный флот в ходе весеннего призыва 2018 года прибудут более 500 призывников из Мурманской области. Из данного региона на флот уже прибыли около 200 человек, сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота.

Прибывшие новобранцы прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске. Все новобранцы распределены в воинские части флота, в том числе в соединения 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, а также управления материально-технического обеспечения.

Всего более 1900 военнослужащих по призыву пополнят воинские подразделения Северного флота в ходе весеннего призыва 2018 года.