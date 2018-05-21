21 Мая 2018 года, 17:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — Совет Федерации принял постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области». Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

В основе документа лежит проект постановления Совета Федерации, принятый 18 апреля по итогам дней Мурманской области в Совфеде. Он был сформирован с учетом предложений правительства Мурманской области и областной думы, доработанных с комитетами Совета Федерации и федеральными органами власти. В постановлении отмечается, что Мурманская область имеет стратегическое значение для решения задач по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства в Арктике.

«Это серьёзный шаг вперёд, которого мы добивались и добились. Мы поняли, что наш голос может и должен быть услышан. И это вдохновляет нас продолжать работу», – подчеркнула Марина Ковтун.