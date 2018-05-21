Погибший на реке Кох-порог рыбак запутался в сетях

21 Мая 2018 года, 16:35

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в реке Кох-порог в Ковдорском районе. Погибший был извлечён из воды спасателями. При осмотре тела мужчины каких-либо телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего установлена – это житель города Ковдора, 1974 года рождения.

«По данным следствия, погибший мужчина отправился в сторону реки Кох-порог с целью рыбалки. Предварительно установлено, что мужчина запутался в рыболовных сетях, в результате чего не смог выбраться и погиб», - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.