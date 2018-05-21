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Главная » НОВОСТИ » Кабмин не поддержал законопроект о запрете «резиновых квартир»
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 17:45

Кабмин не поддержал законопроект о запрете «резиновых квартир»


РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство выступило против запрета на «резиновые квартиры» — то есть на регистрацию по месту жительства без соблюдения учётной нормы жилплощади на одного человека. Об этом сказано в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия»

В тексте отзыва кабмина, который был направлен в Госдуму 8 мая за подписью исполняющего обязанности вице-премьера Сергея Приходько, сказано, что статью об ограничении регистрации необходимо исключить из законопроекта. Там отмечается, что регистрация гражданина по месту жительства не является основанием для возникновения, изменения или прекращения права пользования помещением, а отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания.

Поправки в действующее регулирование 21 декабря 2017 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с Павлом Крашенинниковым, Галиной Хованской и Александром Сидякиным. В законопроекте предложено установить правило: доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована, если часть квартиры каждого владельца обеспечит ему возможность вселения при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения.

Заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин объяснил, что мошенничество часто совершают с помощью дарения части своей доли. «Для нас принципиально поставить преграду на пути так называемых «черных риелторов». Сейчас мошеннических сделок меньше 1%, но такие случаи есть, они исчисляются тысячами в год», — сказал он «Известиям».

Депутат привел пример, когда человек приобрел 256-ю часть квартиры. Новый собственник ломал двери, приглашал в гости родственников, которые досаждали соседям, портили мебель, курили и нецензурно ругались. Всё это вынудило других жильцов продать свои доли по цене ниже рыночной и выехать из квартиры.

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

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