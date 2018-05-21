Ветераны войны в Мурманской области получат единовременную выплату

21 Мая 2018 года, 16:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – В соответствии с Постановлением Правительства РФ установлен порядок осуществления единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, органами, осуществляющими назначение и выплату соответствующей пенсии и органами, осуществляющими назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей. Гражданам, получающим две пенсии либо ежемесячное пожизненное содержание судьи и пенсию, единовременная выплата осуществляется территориальными органами ПФ РФ.

Ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, единовременная выплата осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими постановлениями.