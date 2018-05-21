Контролировать индивидуальных предпринимателей путём анонимных анкет больше не получится

21 Мая 2018 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Поправки были внесены по причине того, что государство ведёт активную политику по снижению административного давления на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путём уменьшения проверочных мероприятий. Органы контроля проводили внеплановые проверки по электронным обращениям, где анкетные данные заявителей проверить было сложно, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас же, для организации контролирующим органом внеплановой проверки по обращениям, которые поступают в электронной форме, обязательно требуется авторизация заявителя, а именно его идентификация путем заполнения личных данных. В случае несоблюдения данного условия, на основании требований законодательства орган контроля обязан сообщить автору обращения о невозможности организации проверки. Так же орган контроля должен разъяснить заявителю о возможности направления обращения в контролирующий орган по почте или на электронный адрес, пройдя обязательную процедуру авторизации в ЕСИА.

Если проверка юридического лица или индивидуального предпринимателя контролирующим органом будет проведена по неавторизованному обращению заявителя, то такое мероприятие, на основании будет считаться незаконным, что повлечет за собой недействительность результатов.