Альфа-Банк в Мурманске открыл счет для 4000 корпоративного клиента

21 Мая 2018 года, 16:44

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - Операционный офис «Мурманский» открыл счет для 4000 корпоративного клиента, увеличив долю рынка в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе до 23%. Им стал клиент в сегменте малого бизнеса - компания ООО «БаренцГрупп». Компания осуществляет вспомогательную деятельность на территории Мурманской области, связанную с обеспечением морского транспорта. На этой неделе в торжественной обстановке на территории Альфа-Банка генеральному директору ООО «БаренцГрупп» Липкину Сергею Леонидовичу был вручен символический сертификат под счастливым номером – 4000 и памятные подарки с символикой ЧМ по футболу 2018 года и АБ как его спонсора.

Работу с сегментом малого и среднего бизнеса Банк активно начал в 2011 году. Филиал «Мурманский» стал лидером по доходности среди филиальной сети Альфа-Банка в данном сегменте. На сегодняшний день на обслуживание в филиал приходят до 120 новых клиентов в месяц. Приоритетными отраслями в регионе АО «Альфа-Банк» видит рыбодобычу, рыбопереработку и оптовую торговлю рыбопродукцией, где отраслевая доля к концу 1 квартала 2018 составила 40%. Кроме того, банк делает фокус на розничную торговлю (30% доля в отрасли), ЖКХ - 40%, водоканалы и теплоснабжение - 60%.

В рамках кампании по активному наращиванию клиентской базы клиентов малого бизнеса Альфа-Банк в Мурманске в 2013 году открыл отделение нового формата ОО «Заполярный», который стал второй площадкой для работы с клиентами малого бизнеса.

«Стало хорошей традицией поздравлять каждого тысячного клиента в регионе. Мы всегда ставили себе амбициозные задачи и цели и в большинстве случаев их достигаем благодаря стремлению стать лучшим партнером для бизнеса, увеличить долю рынка и быть эталоном высокого уровня сервиса. Безусловно, залог нашего успеха – это наши сотрудники, команда, «болеющая» за результат, готовая к быстрой адаптации на меняющемся рынке и имеющих ключевую мотивацию – стать лучшими для клиентов и более сильными для основных конкурентов», - отмечает управляющий ОО «Мурманский» Альфа-Банка Илья Довыденко.