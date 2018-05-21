В Санкт-Петербурге спустили на воду патрульное судно «Камчатка»

21 Мая 2018 года, 20:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Санкт-Петербургская ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 17 мая 2018 года произвела спуск на воду пограничного патрульного судна ледового класса «Камчатка», строящегося в интересах Погранслужбы ФСБ РФ. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Закладка патрульного судна и сразу двух сторожевых кораблей в интересах ФСБ, была произведена на верфи предприятия 24 мая 2017 года. Судно предназначено для несения пограничной службы на северных рубежах и по условиям контракта должно быть поставлено 31 октября 2018 года в Мурманск.

Ранее предприятие уже построило два пограничных патрульных судна проекта 22120. Данный проект был разработан ООО «ПКБ «Спецсудопроект» в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России.

Фото: Curious / forums.airbase.ru