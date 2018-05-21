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Главная » НОВОСТИ » С начала года специалисты Колэнерго выявили неучтенного потребления электроэнергии на сумму 892 тысячи рублей
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 17:05

С начала года специалисты Колэнерго выявили неучтенного потребления электроэнергии на сумму 892 тысячи рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - В ходе рейдов, проведённых в мае специалистами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в поселке Зверосовхоз, были выявлены восемь несанкционированных подключений домовладений к линиям электропередачи энергопредприятия. Составлены акты о безучтенном и бездоговорном потреблении электроэнергии на общую сумму 652,7 тысяч рублей.

Один из недобросовестных потребителей незамедлительно возместил задолженность за потребленную электроэнергию, семь других нарушителей отключены от электроснабжения.

Профилактические рейды по проверке приборов учета электрической энергии проводятся на регулярной основе в различных населенных пунктах Мурманской области. В ходе рейдов с начала текущего года работники Колэнерго выявили 10 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в объёме 443 тысячи кВтч на общую сумму 892 тысячи рублей.

В соответствии с действующим законодательством, за неучтенную электроэнергию потребителям придется заплатить в несколько раз дороже, чем за фактически израсходованную. В данном случае расчеты производятся не по показаниям прибора учета, а исходя из максимальной мощности всех энергопринимающих устройств при их круглосуточной работе.

Кроме того, существует опасность самовольного подключения к электросетям. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни. За нарушение правил присоединения к электросетям, бездоговорное или безучетное энергопотребление предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону (815-2) 64-90-44 или по бесплатной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-333-02-52 (звонок анонимный).

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