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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » Договор аренды участка леса признали недействительным
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 18:41

Договор аренды участка леса признали недействительным


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды лесного участка.

Участок, площадью 2,6 гектара, находится в государственной собственности. Он заключён между Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и Закрытым акционерным обществом «Судомех Саплай».Основанием для обращения прокурора в суд послужили выявленные нарушения сторонами сделки норм лесного законодательства.

Проверка показала, что лесной участок передан Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области на условиях аренды ЗАО «Судомех Саплай» для выращивания растений. Однако указанная деятельность не предусмотрена действующим лесохозяйственным регламентом Кольского лесничества. Кроме того, целевым назначением данного лесного участка являются защитные леса, ценные леса (нерестоохранные полосы), особо защитные участки; арендованный лесной участок полностью расположен на лесных землях, занятых лесными насаждениями.

Поскольку на лесном участке произрастает сосна, которая осуществляет функцию защиты - выращивание растений несовместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями и противоречит требованиям статьи 12 Лесного кодекса РФ.

В связи с необходимостью защиты интересов и конституционных прав жителей Мурманской области на благоприятную окружающую среду, обеспечения экологической безопасности прокуратура Мурманской области обратилась в суд с указанным иском. Решением Арбитражного суда Мурманской области иск прокуратуры Мурманской области удовлетворён в полном объеме. Суд обязал ответчика «Судомех Саплай» возвратить лесной участок Министерству природных ресурсов.

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