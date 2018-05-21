Пожар в Росляково тушили 13 человек

21 Мая 2018 года, 18:55

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня примерно в 6 часов утра в дежурную службу «01» поступила информация о возгорании в гараже. Строения располагались по адресу: г. Мурманск, посёлок Росляково, А/Г Белый Медведь.

В результате пожара один гараж сгорел полностью, у двух других частично обгорела крыша и внутренняя обшивка на общей площади 30 метров квадратных. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: тринадцать человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.