Владимир Путин не планирует приглашать на «прямую линию» зрителей

21 Мая 2018 года, 19:10

РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – «Прямая линия» с Владимиром Путиным впервые за десять лет пройдёт без зрителей в студии. Об этом сообщила русская служба Би-би-си.Изданию об этом рассказали на условиях анонимности двое организаторов эфира и подтвердил источник, близкий к администрации президента, сообщает Tjournal.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не назвал дату очередной «Прямой линии». Би-би-си сообщает, что она пройдёт 7 июня. По данным издания, решение не приглашать зрителей было принято, чтобы президент максимально сосредоточился на вопросах телезрителей. Собеседник Би-би-си, знакомый с процессом подготовки конференции, рассказал, что в 2018 году вопросы президенту будут выводить на экраны в студии.

Участники программ прошлых лет рассказали, что в этом году их не звали задавать вопросы Путину. Предприниматель Дмитрий Потапенко сообщил, что организаторы начинают приглашать примерно за два месяца до передачи, «но бывает и короче». По его словам, участников могут пригласить «в качестве бесплатной массовки» в последний момент.

«Прямая линия» с Путиным в 2018 году состоится в 17-й раз. В 2017 году она проходила 15 июня.

Фото: пресс-служба Кремля