Циклоническая депрессия охватит Кольский полуостров

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Кольский полуостров 22 мая будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Температура воздуха +15 +20 градусов, в центральных районах до +25 градусов.
На юге Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный, западный 15-18 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +9 градусов, ветер юго-восточный 2-4 м/с.