В Центре поддержки предпринимательства Мурманской области пройдет семинар

22 Мая 2018 года, 09:12

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает в субботу, 26 мая, на мастер-класс: «Малобюджетный маркетинг: Практические методы развития бизнеса в условиях ограниченных ресурсов».

Хотите улучшить свои бизнес-результаты в 2018 году?

Уже попробовали множество инструментов, но не нашли того, что обеспечит вам быстрый рост?

Испытываете нехватку ресурсов? Думаете, как преуспеть на рынке в кризис, даже не имея таких же средств на рекламу, как у конкурентов? Технологии малобюджетного маркетинга и бережливые стратегии помогут вам решить эти задачи. В течение мастер класса вы получите инструменты, которые помогут вам вывести ваш бизнес на новый уровень.

В результате Вы:

обогатите свой багаж знаний успешными кейсами в области малобюджетного маркетинга;

овладеете приёмами разработки малобюджетных кампаний, партизанского медиамикса и креатива;

повысите эффективность коммуникаций, несмотря на снижение маркетинговых бюджетов.

Преподаватель Александр Пашигрев - «Шерлок Холмс» маркетинга и стратегий, специалист по системному развитию бизнеса в условиях ограниченных ресурсов, автор методики «Бережливая Стратегия». Личный опыт в продажах — более 2000 сделок. Преподавал маркетинг в рамках курса мини-MBA в City Business School, входящей в ТОП-20 школ бизнеса в РФ.

Автор публикаций в профессиональных СМИ: «Коммерческий директор», «Рекламодатель», «Управление магазином», «Новости менеджмента» и др.

Спикер конференций: «Практический Партизанский маркетинг», «Конференция для владельцев интернет-магазинов Eshop Master», «Выставка партнерских программ и маркетинга RACE», «Marketing Case Forum», «Партизанский маркетинг услуг» и др.

Время и место проведения семинара в Мурманске: 26 мая 2018 года с 11.00 до 17.30, ул. Подстаницкого, дом 1, второй этаж, конфернц-зал.

Обучение бесплатное. Количество место ограничено.

Заявки принимаются до 25 мая включительно на сайте. Телефон для справок: (8152) 41 07 44.