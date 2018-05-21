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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Центре поддержки предпринимательства Мурманской области пройдет семинар
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 09:12

В Центре поддержки предпринимательства Мурманской области пройдет семинар


МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает в субботу, 26 мая, на мастер-класс: «Малобюджетный маркетинг: Практические методы развития бизнеса в условиях ограниченных ресурсов».

Хотите улучшить свои бизнес-результаты в 2018 году?

Уже попробовали множество инструментов, но не нашли того, что обеспечит вам быстрый рост?

Испытываете нехватку ресурсов? Думаете, как преуспеть на рынке в кризис, даже не имея таких же средств на рекламу, как у конкурентов? Технологии малобюджетного маркетинга и бережливые стратегии помогут вам решить эти задачи. В течение мастер класса вы получите инструменты, которые помогут вам вывести ваш бизнес на новый уровень.

В результате Вы:

  • обогатите свой багаж знаний успешными кейсами в области малобюджетного маркетинга;
  • овладеете приёмами разработки малобюджетных кампаний, партизанского медиамикса и креатива;
  • повысите эффективность коммуникаций, несмотря на снижение маркетинговых бюджетов.

Преподаватель Александр Пашигрев - «Шерлок Холмс» маркетинга и стратегий, специалист по системному развитию бизнеса в условиях ограниченных ресурсов, автор методики «Бережливая Стратегия». Личный опыт в продажах — более 2000 сделок. Преподавал маркетинг в рамках курса мини-MBA в City Business School, входящей в ТОП-20 школ бизнеса в РФ.

Автор публикаций в профессиональных СМИ: «Коммерческий директор», «Рекламодатель», «Управление магазином», «Новости менеджмента» и др.

Спикер конференций: «Практический Партизанский маркетинг», «Конференция для владельцев интернет-магазинов Eshop Master», «Выставка партнерских программ и маркетинга RACE», «Marketing Case Forum», «Партизанский маркетинг услуг» и др.

Время и место проведения семинара в Мурманске: 26 мая 2018 года с 11.00 до 17.30, ул. Подстаницкого, дом 1, второй этаж, конфернц-зал.

Обучение бесплатное. Количество место ограничено.

Заявки принимаются до 25 мая включительно на сайте. Телефон для справок: (8152) 41 07 44.

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