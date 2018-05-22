В Мурманске открывается конференция по развитию женского предпринимательства

22 Мая 2018 года, 09:55

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске начинает работу международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Участники обсудят особенности женского и социального предпринимательства, опыт и форматы поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии и в Мурманской области. Будут представлены истории успеха и опыт женщин-предпринимателей Мурманской области.

В рамках конференции будет работать выставка творческих работ женщин-предпринимателей: мыло и косметика ручной работы, различные украшения и интерьерные изделия, куклы и сувениры. Для желающих пройдут мастер-классы.