Более семи тысяч детей отдохнут в детских лагерях на территории Мурманской области

22 Мая 2018 года, 10:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — Более семи тысяч детей отдохнут в 75 детских оздоровительных организациях на территории Мурманской области в грядущую летнюю оздоровительную кампанию. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Напомним, в прошлом году на лето был спланирован отдых более 8,5 тысяч детей в 99 оздоровительных организациях региона.

По состоянию на 17 мая текущего года специалистами Управления проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении половины планируемых к открытию детских оздоровительных организаций. Результаты проверок показали соответствие всех проверенных организаций отдыха и оздоровления санитарным правилам.

В деятельности пяти поставщиков пищевых продуктов выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства. В отношении виновных вынесено восемь постановлений о назначении штрафов на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.

Фото: incamp.ru