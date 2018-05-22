Судебные приставы ловят должников на вокзалах

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области проводится оперативно-профилактическая операция «Должник». Судебные приставы совместно с транспортными полицейскими выявляют и привлекают к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.
«В рамках подготовки операции представители ведомств провели рабочую встречу, подготовили актуальные реестры должников, привлеченных к административной ответственности, но не оплативших административные штрафы в установленный законодательством срок», - сообщили в УФССП по Мурманской области.
Совместные мероприятия проводятся на железнодорожных станциях городов Апатиты и Кандалакши.