Четыре лесных пожара зафиксировано в Мурманской области с начала сезона

22 Мая 2018 года, 11:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — С начала пожароопасного сезона, который начался 12 мая, на территории Мурманской области было зафиксировано уже четыре лесных пожара. Об этом говорится в сообщении регионального министерства природных ресурсов и экологии. Три пожара в настоящее время ликвидированы, один — недалеко от Риколатвы — локализован минувшей ночью.

«Общая площадь, пройденная огнем, составила 22,6 гектар. Два пожара зарегистрировано на территории Кольского и Кандалакшского лесничеств, еще два - на территории Зашейковского лесничества», - сообщили в ведомстве.

В 2017 году первый лесной пожар был обнаружен 9 июня.