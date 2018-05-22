Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток

22 Мая 2018 года, 11:40

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Мы живем в такое время, когда большинство вопросов можно решать дистанционно, без посещения офиса и в любое время дня и ночи. «Ростелеком» стремится сделать обслуживание абонентов современным, мобильным и удобным.

У компании есть официальный сайт RT.RU, где можно оставить заявку на подключение телекоммуникационных услуг, ознакомиться со всеми тарифными и акционными предложениями.

Удобство управления своими телеком-услугами с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК) LK.RT.RU оценили уже тысячи абонентов «Ростелекома». Здесь в любое время можно проверить баланс, оплатить счет, при необходимости – отключить или ограничить доступ к определенной услуге, а также контролировать и менять персональные настройки. Это существенно экономит время, позволяет быть в курсе всех новых выгодных предложений компаний. Личный кабинет можно установить на любое мобильное устройство.

Необходимую информацию по состоянию лицевого счета, техническую поддержку по услугам «Интернет» и «Интерактивное ТВ», а также консультацию по оказанным услугам и сервисам можно получить, позвонив по номеру 8-800-1000-800. Техническая «скорая помощь» «Ростелекома» работает профессионально и круглосуточно.

Кроме того, у компании «Ростелеком» есть официальные аккаунты в социальных сетях:

Facebook https://www.facebook.com/rostelecom.northwest/

Twitter https://twitter.com/rt_northwest

Вконтакте https://vk.com/rostelecom.murmansk

Все больше абонентов используют в повседневной жизни мессенджеры. С помощью Viber – Ростелеком можно теперь получить консультации и техподдержку, оставлять свои отзывы об услугах компании и делиться впечатлениями от работы нового канала коммуникаций.

«Нам важно соответствовать требованиям современного общества, предоставлять те инструменты взаимодействия, которыми привыкли пользоваться абоненты, идти им навстречу. Мультиканальность – это приоритет повышения качества нашего обслуживания», – отметила директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.