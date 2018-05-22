Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колэнерго отмечает 82-летие Колэнерго отмечает 82-летие
Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей
В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске прошёл рейд по железнодорожным переездам
 
 
 
 

Курсы валют 22.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,9189
0,3050
1 USD
Доллар США
62,5327
0,5919
1 EUR
Евро
73,3321
0,1552
10 NOK
Норвежских крон
77,1980
0,9482
10 SEK
Шведских крон
71,4635
0,5882
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
4.5 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске прекратил работу кинотеатр «Одиссея»
22 Мая 2018, 12:00
В Мурманске прекратил работу кинотеатр «Одиссея»
Четыре лесных пожара зафиксировано в Мурманской области с начала сезона
22 Мая 2018, 11:34
Четыре лесных пожара зафиксировано в Мурманской области с начала сезона
Более семи тысяч детей отдохнут в детских лагерях на территории Мурманской области
22 Мая 2018, 10:44
Более семи тысяч детей отдохнут в детских лагерях на территории Мурманской области
В Сайда-губе ликвидируют последствия террористического акта
22 Мая 2018, 10:20
В Сайда-губе ликвидируют последствия террористического акта
 
 
 
 

Самое читаемое

Григорий Стратий встретился с президентом гонконгских авиалиний
21 Мая 2018, 17:56
Пожар в Росляково тушили 13 человек
21 Мая 2018, 18:55
В Мурманске состоится праздник «Процветай, наш Кольский Край»
21 Мая 2018, 17:00
В Санкт-Петербурге спустили на воду патрульное судно «Камчатка»
21 Мая 2018, 20:00
Чистота и порядок с Thomas: 5 причин купить брендовый пылесос
21 Мая 2018, 15:55
В Мурманской области утверждён паспорт «Системы-112»
21 Мая 2018, 13:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 11:40

Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток


МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Мы живем в такое время, когда большинство вопросов можно решать дистанционно, без посещения офиса и в любое время дня и ночи. «Ростелеком» стремится сделать обслуживание абонентов современным, мобильным и удобным.

У компании есть официальный сайт RT.RU, где можно оставить заявку на подключение телекоммуникационных услуг, ознакомиться со всеми тарифными и акционными предложениями.

Удобство управления своими телеком-услугами с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК) LK.RT.RU оценили уже тысячи абонентов «Ростелекома». Здесь в любое время можно проверить баланс, оплатить счет, при необходимости – отключить или ограничить доступ к определенной услуге, а также контролировать и менять персональные настройки. Это существенно экономит время, позволяет быть в курсе всех новых выгодных предложений компаний. Личный кабинет можно установить на любое мобильное устройство.

Необходимую информацию по состоянию лицевого счета, техническую поддержку по услугам «Интернет» и «Интерактивное ТВ», а также консультацию по оказанным услугам и сервисам можно получить, позвонив по номеру 8-800-1000-800. Техническая «скорая помощь» «Ростелекома» работает профессионально и круглосуточно.

Кроме того, у компании «Ростелеком» есть официальные аккаунты в социальных сетях:

Facebook https://www.facebook.com/rostelecom.northwest/

Twitter  https://twitter.com/rt_northwest 

Вконтакте https://vk.com/rostelecom.murmansk

Все больше абонентов используют в повседневной жизни мессенджеры. С помощью Viber – Ростелеком можно теперь получить консультации и техподдержку, оставлять свои отзывы об услугах компании и делиться впечатлениями от работы нового канала коммуникаций.

«Нам важно соответствовать требованиям современного общества, предоставлять те инструменты взаимодействия, которыми привыкли пользоваться абоненты, идти им навстречу. Мультиканальность это приоритет повышения качества нашего обслуживания», – отметила директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "42218" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214993.html" ["comment"]=> string(27) "а где телеграм?" ["date"]=> string(19) "2018-05-22 13:01:22" ["autor"]=> string(12) "Сергей" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "212.165.108.172" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76981932" } }
  • а где телеграм?
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»