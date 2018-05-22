Проекты госпрограмм Мурманской области будут готовы до конца октября 2018 года

22 Мая 2018 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — В 2020 году завершается срок реализации большей части государственных программ Мурманской области. В целях подготовки проекта областного бюджета на период 2021 года, областные власти приступили к разработке проектов государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявила министр экономического развития Елена Тихонова. По её словам, структура будущих госпрограмм будет несколько изменена.

«С целью концентрации внимания органов власти на анализе наиболее важных и значимых показателей предлагаем ограничить количество показателей к целям государственной программы и каждой подпрограммы до десяти. Отдельно будет сформирован перечень основных мероприятий и проектов, направленных на достижение целей госпрограммы, которые будут составлять процессную и проектную части программы», – сообщила Елена Тихонова.

Также министерство считает целесообразным оптимизировать структуру и содержание программ за счёт исключения разделов, содержащих сведения об участниках госпрограммы.

Согласованные и одобренные рабочими группами Программно-целевого совета проекты государственных программ должны быть готовы к 25 октября текущего года. Затем они будут направлены в Мурманскую областную думу вместе с проектом бюджета.