Дорожное движение в Мурманске будет ограничено в связи с юбилеем области

22 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В связи с проведением театрализованного представления, посвящённого празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области «Процветай, наш Кольский край», 27 мая с 00:00 до 22:00 часов будет ограничено дорожное движение в городе. А именно планируется освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов транспорта за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам и имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, по улице Профсоюзов от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев, на Площади Спорта.

Также в это время будет запрещено движение всех видов транспорта за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам и имеющего спецпропуска установленного образца по улице Профсоюзов от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев, по улице Ленинградской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского.