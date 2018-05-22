Временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен Александр Моисеев

22 Мая 2018 года, 12:20

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — Вице-адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Ранее он занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил России, куда перешёл с должности начальника штаба Северного флота.

«14 мая в соответствии с приказом министра обороны я приступил к исполнению обязанностей командующего Черноморским флотом. Временно исполняющий обязанности — уточняю, чтобы всем было понятно», - сказал Моисеев журналистам.

Адмирал Александр Витко, который командовал ЧФ пять лет, пошел на повышение.