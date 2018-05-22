В ОАО «РЖД» неправильно хранили ртутьсодержащие лампы

22 Мая 2018 года, 12:33

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская транспортная прокуратура в ОАО «РЖД» провела проверку соблюдения законов об охране окружающей среды при обращении с отходами. В ходе проверки было установлено, что в некоторых структурных подразделениях общества не соблюдаются требования к хранению ртутьсодержащих люминесцентных ламп.

В связи с этим Мурманской транспортной прокуратурой руководителям нарушивших подразделений ОАО «РЖД» внесены представления. По результатам рассмотрения представлений виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.