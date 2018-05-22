В Ковдоре нашли детские площадки для Ильи Варламова

22 Мая 2018 года, 12:50

КОВДОР/ 22 мая/ БИ-ПОРТ — Детские площадки в Ковдоре эксплуатируются с нарушениями правил и находятся в ненадлежащем состоянии. К такому выводу пришла прокуратура Ковдорского района после проведения проверок.

Как было установлено, на детских площадках эксплуатируются ржавые качели, отсутствуют перекладины на мостике. Сами площадки находятся в воде после таяния снега и не осушены, что в настоящее время не позволяет их использовать. Кроме того, на всех без исключения площадках отсутствуют знаки о запрете курения, как того требует закон.

«Площадки не убраны, на их территории имеется многочисленный мусор, урны не очищены», - говорится в сообщении прокуратуры Мурманской области.

Выявленные нарушения, отмечают в ведомстве, могут стать причиной травмирования несовершеннолетних на детских площадках, а неисполнение обязанности по уборке привести к распространению заболеваний.

Прокуратурой внесено представление в адрес Главы муниципального образования Ковдорский район с требованием устранить имеющиеся нарушения.