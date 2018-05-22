Колэнерго отмечает 82-летие

22 Мая 2018 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Колэнерго было образовано 22 мая 1936 года как Кольско-Карельское региональное энергетическое управление. До 1 октября 2005 года в состав энергокомпании входили семнадцать ГЭС, две ТЭЦ, два предприятия электрических сетей, Кислогубская приливная гидроэлектростанция, энергосбыт. После реформирования Колэнерго получило статус электросетевой компании. С 1 апреля 2008 года является филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»).

Первые высоковольтные линии электропередачи построены в Заполярье в период с 1931 по 1933 годы. Это ЛЭП 110 кВ от Нива ГЭС-2 до Кировска. В 1935 году введена ЛЭП-110 кВ Нива ГЭС-2 – Кандалакша. Спустя еще два года ЛЭП-110 кВ соединила Нижнетуломскую ГЭС с главной подстанцией Мурманска. В 1940 году была сооружена ЛЭП 110 кВ от Нижнетуломской ГЭС до Кандалакши.

В настоящее время в состав филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» входят два производственных отделения – «Северные электрические сети» (г. Мурманск) и «Центральные электрические сети» (г. Апатиты).

В зоне ответственности Колэнерго находится 131 подстанция напряжением 110-150 и 35 кВ, а также 298 трансформаторных подстанций. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 5242 МВА.

Общая протяжённость воздушных высоковольтных и кабельных линий электропередачи составляет более 6300 км.

Предприятие осуществляет энергоснабжение около 750 тысяч потребителей на территории 144,9 тысяч кв. км.

«Поздравляю всех работников Колэнерго, ветеранов с 82-летием предприятия. В течение более восьми десятилетий своим наряженным и ответственным трудом работники крупнейшей электросетевой организации региона обеспечивают надежное электроснабжение городов и поселков, промышленных предприятий региона. Спасибо за ваш труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне», - поздравил коллектив директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин.