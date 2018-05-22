Бесхозное ограждение в Ленинском районе планируют снести, если не найдётся хозяин

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Ленинского административного округа Мурманска просит владельца ограждения, расположенного в районе домов 23а, 29а по улице Туристов, представить правоустанавливающие документы на данный объект в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству. Принести документы, подтверждающие собственность можно в течение месяца, со дня опубликования объявления. При отсутствии владельца ограждения, управлением округа будет решаться вопрос о включении объекта в реестр муниципального имущества города Мурманска с целью ликвидации.
АГМ