В Мурманске пройдет ежегодный «Mint Market»

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Совсем скоро в Мурманске состоится ежегодный «Mint Market». Мероприятия фестиваля пройдут в столице Заполярья 2 июня в ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Начало в 14:00.
Гости могут посетить различные лекции: «Настольные ролевые игры – игра, хобби, творчество», «Государственная поддержка начинающих предпринимателей Мурманской области», «Тайм-менеджмент. Как всё успеть и быть отдохнувшим?», «Тактический урбанизм – как вернуть город людям» и другие. Записаться на лекции можно в группе во «Вконтакте».