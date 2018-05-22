Цены на топочный мазут, закупаемый в Заполярье, выросли на 14%

22 Мая 2018 года, 13:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими на Северо-Западе. Об этом в ходе сегодняшнего заседания областного правительства сообщил председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 3150,36 рублей за гигакалорию.

«Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов», – отметил председатель комитета.

Так, в первом квартале 2018 года по сравнению с 2017 годом цена на мазут выросла на 14%, уголь стал дороже на 9%.

«Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%», – подчеркнул Владимир Губинский.