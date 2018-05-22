Расходы на жильё для детей-сирот в прошлом году составили 231 млн рублей

22 Мая 2018 года, 13:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Расходы на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями в 2017 году составили 231 млн рублей. Жильё получили 191 гражданин. Об этом сегодня на заседании областного правительства сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В 2018 году в соответствии с заявками органов опеки и попечительства планируется обеспечить жилыми помещениями 146 человек, в областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в объеме 187 млн рублей. В первом квартале для 24 человек квартиры уже были приобретены.

В 2017 году отремонтированы и подготовлены к заселению жилые помещения для 69 человек, расход из областного бюджета на эти цели составил 5,7 млн рублей, в текущем году запланировано проведение ремонта жилых помещений для заселения 67 детей-сирот.

Дети-сироты в Мурманской области пользуются ежемесячной выплатой на оплату коммунальных и жилищных услуг. По словам Наталии Карпенко, в 2017 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 1372 человека. Расходы областного бюджета на эти цели составили 39,8 млн рублей. В 2018 году на выплаты для 1433 граждан предусмотрено 41,5 млн рублей.